Денис Седашов

На чемпионате Украины по биатлону-2026 в Буковеле определились победители в спринтерских гонках.

В мужском спринте золотую медаль завоевал Владимир Аксюта, который допустил один промах на двух огневых рубежах. Серебряным призером стал Тарас Лесюк, а бронзовую награду получил Тарас Тарасюк.

Победу в женском спринте одержала Ирина Тарасюк, которая продемонстрировала безупречную стрельбу. Второе место заняла Лариса Кондрашова. Тройку призеров замкнула Любовь Кипяченкова — она получила бронзу после дисквалификации Надежды Бєлкиной.

В понедельник соревнования в Буковеле продолжатся одиночной смешанной эстафетой.

Напомним, ранее в рамках чемпионата прошли индивидуальные гонки, где победителями стали Антон Дудченко и Любовь Кипяченкова.