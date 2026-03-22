Аксюта и Тарасюк выиграли спринты на чемпионате Украины в Буковеле
28 минут назад
На чемпионате Украины по биатлону-2026 в Буковеле определились победители в спринтерских гонках.
В мужском спринте золотую медаль завоевал Владимир Аксюта, который допустил один промах на двух огневых рубежах. Серебряным призером стал Тарас Лесюк, а бронзовую награду получил Тарас Тарасюк.
Победу в женском спринте одержала Ирина Тарасюк, которая продемонстрировала безупречную стрельбу. Второе место заняла Лариса Кондрашова. Тройку призеров замкнула Любовь Кипяченкова — она получила бронзу после дисквалификации Надежды Бєлкиной.
В понедельник соревнования в Буковеле продолжатся одиночной смешанной эстафетой.
Напомним, ранее в рамках чемпионата прошли индивидуальные гонки, где победителями стали Антон Дудченко и Любовь Кипяченкова.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04