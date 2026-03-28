Александра Меркушина и Мандзин выиграли спринты чемпионата Украины-2026
около 1 часа назад
Александра Меркушина и Виталий Мандзин завоевали золотые награды в спринтерских гонках на чемпионате Украины 2026 по биатлону. Соревнования проходят на базе спортивного комплекса в Буковеле.
В женском спринте Александра Меркушина продемонстрировала безупречную стрельбу на двух огневых рубежах и финишировала с результатом 21:58,4 минуты. Второе место заняла ее сестра Анастасия Меркушина, а бронзовую награду завоевала Анна Кривонос.
Чемпионат Украины-2026. Спринт. Женщины
1. Александра Меркушина (0+0) 21:58,4
2. Анастасия Меркушина (1+0) +16,8
3. Анна Кривонос (0+1) +52,0
Виталий Мандзин завоевал золото в мужском спринте. Спортсмен закрыл все мишени и опередил ближайшего соперника на 30 секунд. Серебряную награду получил Александр Пономаренко, бронзовую — Тарас Лесюк.
Чемпионат Украины-2026. Спринт. Мужчины
1. Виталий Мандзин (0+0) 25:16,7
2. Александр Пономаренко (0+0) +35,1
3. Тарас Лесюк (1+1) +37,7
29 марта состоятся мужской и женский масс-старты.
