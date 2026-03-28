Денис Седашов

Александра Меркушина и Виталий Мандзин завоевали золотые награды в спринтерских гонках на чемпионате Украины 2026 по биатлону. Соревнования проходят на базе спортивного комплекса в Буковеле.

В женском спринте Александра Меркушина продемонстрировала безупречную стрельбу на двух огневых рубежах и финишировала с результатом 21:58,4 минуты. Второе место заняла ее сестра Анастасия Меркушина, а бронзовую награду завоевала Анна Кривонос.

Чемпионат Украины-2026. Спринт. Женщины

1. Александра Меркушина (0+0) 21:58,4

2. Анастасия Меркушина (1+0) +16,8

3. Анна Кривонос (0+1) +52,0

Виталий Мандзин завоевал золото в мужском спринте. Спортсмен закрыл все мишени и опередил ближайшего соперника на 30 секунд. Серебряную награду получил Александр Пономаренко, бронзовую — Тарас Лесюк.

Чемпионат Украины-2026. Спринт. Мужчины

1. Виталий Мандзин (0+0) 25:16,7

2. Александр Пономаренко (0+0) +35,1

3. Тарас Лесюк (1+1) +37,7

29 марта состоятся мужской и женский масс-старты.

