Стало известно, сколько заработали украинские биатлонисты за выступления в Кубке мира 2025/26
Наибольший доход у Виталия Мандзина
около 1 часа назад
Объявлены суммы призовых выплат украинским биатлонистам по итогам сезона Кубка мира 2025/26. Начисления производились за финиши в топ-30 личных гонок и топ-8 в эстафетах.
Лучшим результатом мужской сборной стало 7-е место Дмитрия Пидручного в гонке преследования (Оберхоф), женской — 14-е место Александры Меркушиной в спринте. Сообщает Суспільне Спорт.
Призовые мужской сборной
Виталий Мандзин — 21 800 евро
Дмитрий Пидручный — 19 700 евро
Богдан Борковский — 2800 евро
Богдан Цымбал — 2300 евро
Призовые женской сборной
Александра Меркушина — 2750 евро
Христина Дмитренко — 2350 евро
Елена Городная — 2250 евро
Мандзин финишировал в топ-20 гонки преследования в Холменколлене.
