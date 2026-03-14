Денис Седашов

Украинская биатлонистка Христина Дмитренко финишировала 42-й в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2025/26, который проходит в эстонском Отепя.

Украинка стартовала с 57-й позиции, однако смогла значительно улучшить свой результат по ходу дистанции. Дмитренко отыграла 15 позиций и завершила персьют шагом от зачетной зоны. На четырех огневых рубежах она допустила лишь две ошибки.

Победу в гонке одержала итальянка Лиза Виттоцци. Второе место неожиданно заняла представительница Финляндии Суви Минккинен, а бронзовую награду завоевала француженка Лу Жанмонно.

Кубок мира по биатлону. Результаты женской гонки преследования. Отепя

1. Лиза Виттоцци (Италия, 1+0+0+1) 33:33.7

2. Суви Минккинен (Финляндия, 0+1+0+0) +26.2

3. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1) +26.9

...

42. Христина Дмитренко (Украина, 0+1+0+1) +4:30.0

Жанмонно досрочно выиграла Малый хрустальный глобус в спринтерском зачете, Дмитренко замкнула топ-50.