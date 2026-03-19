Денис Седашов

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не выступит на заключительном этапе Кубка мира 2025/26 в норвежском Холменколлене. Спортсмен сообщил в социальной сети о досрочном завершении международных выступлений из-за проблем со здоровьем.

По словам биатлониста, состояние организма не позволяет ему выйти на старт спринтерской гонки, запланированной на пятницу, 20 марта.

К сожалению, международный соревновательный сезон 2025/26 для меня завершён Организм дал сбой. До последнего надеялся, что смогу завтра выйти на старт, но сегодня на тренировке понял, что проблемы серьёзные. В таком состоянии я не смогу показать хороший результат и помочь команде Надеюсь, что смогу восстановиться и стартовать на чемпионате Украины в Буковеле в конце марта. Дмитрий Подручный

Сборная Украины финишировала десятой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Отепяя.