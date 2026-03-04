Денис Седашов

Украинская биатлонистка Татьяна Тарасюк стала триумфатором сезона 2025/26 в зачете спринтерских гонок юниорского Кубка IBU. Украинка официально завоевала Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.

На протяжении сезона Тарасюк завоевала две серебряные и одну бронзовую награды в спринтах на этапах Кубка IBU.

В итоговом рейтинге украинка набрала 326 очков, что позволило ей лишь на 6 баллов обойти свою ближайшую преследовательницу — латвийку Эстеру Вольфу.

Церемония награждения и вручение почетного трофея состоялась в немецком Арбере, где завершилась спринтерская гонка в рамках юниорского чемпионата мира.

