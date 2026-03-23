Владимир Кириченко

22 марта состоялись заключительные гонки в рамках Кубка мира по биатлону сезона-2025/26.

По итогам сезона немецкие спортсмены не смогли одержать ни одной победы.

В последней гонке сезона – масс-старте в Холменколлене – Филип Наврат финишировал вторым, уступив Йоган-Олаву Ботну 3,7 секунды.

Немцы за весь сезон завоевали 2 серебряные и 6 бронзовых медалей. На Олимпиаде-2026 сборная Германии выиграла только бронзу в смешанной эстафете.

Предыдущий антирекорд Германии составлял три победы в сезоне-2020/21, тогда как в самый успешный зимний сезон 2007/08 их было 24.

Восемь подиумов за сезон – это также лишь немного больше половины от предыдущего минимума – 14 в сезоне-2013/14, а в рекордный зимний сезон 2006/07 таких результатов было 72.

В этом сезоне сборная Германии финишировала первой в одиночной смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира в чешском Нове Место, но в итоге была дисквалифицирована из-за нарушения правил обращения с оружием на огневом рубеже со стороны Марлен Фихтнер.

Напомним, украинец Виталий Мандзин финишировал 22-м в массстарте на этапе Кубка мира в Холменколлене.