Без штрафных кругов: Украина в топ-7 мужской эстафеты в Контиолахти
Сине-желтые использовали 8 дополнительных патронов
около 3 часов назад
В финском Контиолахти завершилась мужская эстафета седьмого этапа Кубка мира-2025/26. Сборная Украины в составе Богдана Цимбала, Виталия Мандзина, Богдана Борковского и Дмитрия Пидручного финишировала на седьмой позиции.
Украинцы прошли дистанцию без штрафных кругов, использовав 8 дополнительных патронов.
Победу одержала сборная Норвегии, второе место заняла Франция, третье — Швеция.
Кубок мира по биатлону. Результаты мужской эстафеты. Контиолахти
1. Норвегия (0+7) 1:13:30.7
2. Франция (0+6) +19.1
3. Швеция (1+10) +48.1
4. Финляндия (0+6) +53.2
5. США (1+7) +1:23.1
6. Германия (2+11) +1:43.0
7. Украина (0+8) +1:51.0
