Жанмонно досрочно выиграла Малый хрустальный глобус в спринтерском зачёте, Дмитренко замкнула топ-50.
Минкинен потеряла теоретические шансы догнать француженку
33 минуты назад
Представляем зачет женских спринтерских гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.
Француженка Лу Жанмонно досрочно выиграла Малый хрустальный глобус.
В этом сезоне осталась одна спринтерская гонка на этапе в Осло, однако Суви Минккинен потеряла теоретические шансы догнать француженку.
Среди украинок в зачет вошла Христина Дмитренко – 50-я позиция.
Кубок мира по биатлону. Зачет спринтерских гонок. Женщины
1. Лу Жанмонно (Франция) – 376
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 285
3. Ганна Эберг (Швеция) – 255
4. Эльвира Карин Эберг (Швеция) – 255
5. Лиза Виттоцци (Италия) – 248
6. Марен Киркейде (Норвегия) – 239
...
50. Христина Дмитренко (Украина) – 32
Напомним, Дмитренко — лучшая среди украинок в спринте на этапе Кубка мира в Отепяя.
