Дудченко — о выступлении в синглмиксте: «Вообще ничего не получилось»
Украинец отметил, что падение на спуске дополнительно ухудшило результат
около 15 часов назад
Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал свое выступление в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Слова приводитСуспильне Спорт.
Сегодня, мне кажется, у меня вообще ничего не получилось. На стрельбе штрафной круг, на дистанции тоже, плюс падение перед последней стойкой на спуске. Пытался бороться до последнего, но в целом не совсем идеальная картина, как хотелось бы.
Говоря о падении, Дудченко рассказал, что инцидент произошел на середине спуска.
Я ехал за итальянцем и даже сам не понял, как это произошло. Там был разбитый поворот, на повороте уже была такая каша, сыпучка. Наверное, где-то лыжей зацепился в этой каше – и просто упал.
Дудченко и Меркушина – 12-е в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.