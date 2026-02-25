Джакомель досрочно завершил сезон, у итальянца серьезные проблемы со здоровьем
На Олимпиаде-2026 Томмазо не смог финишировать в масс-старте
около 1 часа назад
Титулованный итальянский биатлонист Томмазо Джакомель сообщил, что вынужден досрочно завершить биатлонный сезон после того, как успешно перенёс абляцию на сердце.
«Мой сезон завершен. Я разбит».
Напомним, итальянец не смог финишировать в мужском масс-старте Олимпиады-2026 – на третьем круге он почувствовал резкую боль в боку, которая мешала дыханию.
После диагностики у биатлониста выявили нарушение проводимости предсердий, что и стало поводом для операции.
Федерация лыжных видов спорта Италии сообщала, что Томмазо выпишут из больницы в четверг утром, а через две недели он пройдет дополнительные проверки, после которых сможет вернуться к тренировкам.
