Владимир Кириченко

Титулованный итальянский биатлонист Томмазо Джакомель сообщил, что вынужден досрочно завершить биатлонный сезон после того, как успешно перенёс абляцию на сердце.

«Мой сезон завершен. Я разбит».

Напомним, итальянец не смог финишировать в мужском масс-старте Олимпиады-2026 – на третьем круге он почувствовал резкую боль в боку, которая мешала дыханию.

После диагностики у биатлониста выявили нарушение проводимости предсердий, что и стало поводом для операции.

Федерация лыжных видов спорта Италии сообщала, что Томмазо выпишут из больницы в четверг утром, а через две недели он пройдет дополнительные проверки, после которых сможет вернуться к тренировкам.

Ранее стал известен состав мужской сборной Украины на этап Кубка мира в Контиолахти.