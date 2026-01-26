Определен состав мужской сборной Украины на Евро-2026 по биатлону
Континентальное первенство состоится с 28 января по 1 февраля
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы-2026. Сообщает Суспільне Спорт.
Состав мужской сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону-2026:
Богдан Цимбал, Денис Насико, Артем Тищенко, Сергей Супрун, Михаил Хмиль, Александр Пономаренко, Роман Боровик.
В заявку на континентальное первенство вошли спортсмены, которые после этапа Кубка мира в Нове-Место не отправились на подготовку к Олимпийским играм.
Чемпионат Европы пройдет с 28 января по 1 февраля.
