Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр, перенес хирургическое вмешательство на сердце — абляцию.

Спортсмен был вынужден сойти с масс-старта на Олимпийских играх-2026 в Италии из-за боли в боку. После этого он прошел ряд медицинских обследований, которые сначала не выявили серьезных отклонений.

Ему провели компьютерную томографию, МРТ и максимальный стресс-тест, результаты которых были в пределах нормы. Однако электрофизиологическое исследование выявило аномалию электрической проводимости в предсердиях, что и стало основанием для рекомендации провести абляцию. Операция уже успешно выполнена.

Через две недели он пройдет дальнейшие плановые обследования, результаты которых после подтверждения позволят ему возобновить обычные тренировки.