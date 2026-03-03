Джима и Меркушина в списке: сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира после Олимпиады
В заявку на финский Контиолахти вошли пять биатлонисток
около 2 часов назад
Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц определил список спортсменок, которые представят страну на первом послеолимпийском этапе Кубка мира. Об этом наставник сообщил в комментарии для Суспильне Спорт.
В заявку на этап в финском Контиолахти вошли пять биатлонисток:
Анастасия Меркушина
Христина Дмитренко
Юлия Джима
Дарина Чалик
Елена Городная
По словам главного тренера, в составе отсутствует Александра Меркушина. Юная биатлонистка на данный момент сосредоточена на выступлениях на чемпионате мира среди юниоров.
Этап в Контиолахти начнется уже в четверг, 5 марта.
Александра Меркушина обладательница серебряной медали юниорского чемпионата мира по биатлону.