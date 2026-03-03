Денис Седашов

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц определил список спортсменок, которые представят страну на первом послеолимпийском этапе Кубка мира. Об этом наставник сообщил в комментарии для Суспильне Спорт.

В заявку на этап в финском Контиолахти вошли пять биатлонисток:

Анастасия Меркушина

Христина Дмитренко

Юлия Джима

Дарина Чалик

Елена Городная

По словам главного тренера, в составе отсутствует Александра Меркушина. Юная биатлонистка на данный момент сосредоточена на выступлениях на чемпионате мира среди юниоров.

Этап в Контиолахти начнется уже в четверг, 5 марта.

Александра Меркушина обладательница серебряной медали юниорского чемпионата мира по биатлону.