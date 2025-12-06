Этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. Мужской спринт. Видеотрансляция
Известен состав сборной Украины
7 минут назад
Дмитрий Пидручный / Фото - Yahoo
Сегодня, 6 декабря, в шведском Эстерсунде состоится мужской спринт в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.
Украину представят: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Богдан Цимбал и Артем Тищенко.
Начало – в 17.30 по Киеву.
Трансляция будет доступна на платформе Суспильне Спорт, телеканале «Суспильне Спорт» и на региональных каналах «Суспильного».
Кубок мира по биатлону. Первый этап. Эстерсунд, Швеция. Спринт. Мужчины
Заявка сборной Украины:
8. Артем Тищенко
20. Дмитрий Пидручный
53. Виталий Мандзин
73. Богдан Цимбал
86. Богдан Борковский
Напомним, женская сборная Украины провалила спринтерскую гонку и будет представлена лишь одной биатлонисткой в персьюте Эстерсунда.