Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поддержал назначение Сергея Семенова на должность старшего тренера команды. Лидер сборной отметил, что отсутствие большого тренерского опыта у Семенова компенсируется его амбициями и современным подходом к работе.

Пидручный подчеркнул, что новый наставник имеет собственное видение тренировочного процесса, которое он формировал ещё во время активных выступлений. Сообщает Суспільне Спорт.

Если честно, я не вижу в отсутствии опыта ничего плохого — наоборот, очень много возможностей. Не скажу, что он прям очень молод для возраста тренера: ему уже скоро 38, а многие тренеры и в 25 лет возглавляют команды. Плюс надо учитывать, что в последние годы своей карьеры он очень много тренировался сам и, можно сказать, перепробовал многое на себе. Он очень много общается с разными тренерами, не только украинскими. Думаю, это хорошее решение, надо пробовать молодых тренеров, которые имеют амбиции, некое видение. Сергею в этом смысле я доверяю, знаю его и как он относится к любой работе, за которую берется. Посмотрим, что из этого выйдет, но думаю, что из тех вариантов, которые были на столе, это наилучшее решение.

Напомним, Сергей Семенов сменил на этой должности Надежду Белову после завершения олимпийского цикла-2026.