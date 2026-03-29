Денис Седашов

Победитель спринтерской гонки на чемпионате Украины в Буковеле Виталий Мандзин в эксклюзивном интервью XSPORT.ua оценил свое выступление, подвел итоги сезона и рассказал о конкуренции с опытными коллегами.

— Виталий, как оцените сегодняшний спринт и свою работу на дистанции?

— Гонка получилась довольно хорошей, мне удалось пройти огневые рубежи без промахов. Я доволен тем, что продемонстрировал такой достойный результат.

— Было ли для вас особым моментом выступать в одной гонке с Артемом Примой?

— Конечно, приятно, что к нашей компании на чемпионате Украины присоединился такой атлет. Я рад, что мы все соревнуемся вместе. Очень приятно бегать с такими легендами, как Артем.

— Был ли в этом сезоне какой-то особенный момент, который можно вспомнить?

— Конкретного яркого момента не было. Но скажу откровенно — я доволен этим сезоном намного больше, чем предыдущим. В этом году я приобрел значительно больше опыта. Теперь есть четкая цель и понимание, куда двигаться дальше. Уверен, что дальше будет только лучше.

— Какая гонка сезона стала для вас самой сложной физически или эмоционально?

— Сразу вспоминается гонка преследования в Отепяя. Там было ну просто очень тяжело (в той гонке Мандзин занял 45-е место — прим. ред.).

Александра Меркушина и Мандзин выиграли спринты чемпионата Украины-2026.