Хвостенко и Семенов — новые старшие тренеры сборной Украины по биатлону
На этих должностях они заменили Николая Зоца и Надежду Билову
около 2 часов назад
Фото: biathlon.com.ua
Президиум Федерации биатлона Украины назначил новых старших тренеров национальных команд на следующий сезон.
Женскую сборную возглавила Оксана Хвостенко, мужскую — Сергей Семенов.
На этих должностях они заменили Николу Зоца и Надежду Билову, которые работали с командами в олимпийском цикле-2026. Хвостенко и Семенов — многократные призеры чемпионатов мира и участники Олимпийских игр.
Пидручный прекратил сотрудничество с Юраем Санитрой.
