Женская сборная Украины финишировала 14-й в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Украинские биатлонистки не заработали ни одного штрафного круга
около 10 часов назад
Фото: Дмитрий Евенко
Женская сборная Украины по биатлону заняла 14-е место в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
В составе «сине-желтых» выступали: Кристина Дмитренко, Дарина Чалик, Валерия Дмитренко и Елена Городная.
Украинская команда не заработала ни одного штрафного круга, но использовала семь дополнительных патронов.
Победу в эстафете одержала сборная Норвегии, серебряные медали завоевала команда Италии, а третье место заняла Швеция.
Кубок мира по биатлону (Рупольдинг). Женская эстафета
1. Норвегия (0+9) 1:07:06.2
2. Италия (0+4) +0.9
3. Швеция (0+7) +3.0
...
14. Украина (0+7) +3:51.5
Тарасюк выиграла бронзу на этапе юниорского Кубка IBU в Мадоне.