Денис Седашов

Украинские биатлонистки Татьяна Тарасюк и Ксения Приходько завоевали медали в спринтерской гонке на этапе юниорского Кубка IBU по биатлону, который прошел в латвийской Мадоне.

Тарасюк безошибочно отработала на огневых рубежах и финишировала второй, став серебряной призёркой соревнований. Приходько допустила одну ошибку на стрельбе и завоевала бронзовую награду. Победу в спринте праздновала представительница Латвии Эстере Вольфа.

Для Татьяны Тарасюк эта медаль стала уже четвертой в сезоне юниорского Кубка IBU.