Сегодня, 19 марта, женская сборная Украины по биатлону выступит в спринте в рамках последнего этапа Кубка мира в Холменколлене.

Начало гонки – в 17.15 по Киеву, трансляция – на телеканале Суспільне Спорт и платформе Суспільного.

Украину представят Христина Дмитренко, Александра Меркушина, Анастасия Меркушина, Дарина Чалик, Елена Городная и Юлия Джима.

Александра Меркушина попала в заявку благодаря дополнительной квоте, которую получила по результатам выступления на юниорском чемпионате мира.

Напомним, женская сборная Украины по биатлону впервые за 20 лет потеряла квоту в 5 спортсменок на Кубке мира.