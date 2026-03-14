Денис Седашов

Стал известен состав сборной Украины на заключительные гонки восьмого этапа Кубка мира по биатлону в эстонском Отепяя. Программа соревнований завершится в воскресенье, 15 марта, двумя эстафетами. Сообщает biathlon.com.ua.

В классической смешанной эстафете на дистанцию выйдут Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Христина Дмитренко и Дарина Чалик.

В индивидуальном миксте сине-желтые будут представлены Богданом Борковским и Анастасией Меркушиной.

Дмитренко финишировала 42-й в персьюте на этапе Кубка мира в Отепяя.