Украина вошла в топ-10 одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Отепяя
Гонку виграла національна команда Норвегії
около 1 часа назад
Фото: Дмитрий Евенко
Сборная Украины финишировала девятой в одиночной смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в эстонском Отепяя. Украинскую команду в гонке представляли Богдан Борковский и Анастасия Меркушина.
Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Второе место заняла национальная команда Швеции, а бронзовые награды завоевала сборная Финляндии.
Кубок мира по биатлону. Результаты одиночной смешанной эстафеты. Отепяя
1. Норвегия (0+8) 40:39.3
2. Швеция (3+13) +1:38.1
3. Финляндия (1+15) +1:45.7
...
9. Украина (1+11) +2:37.4
