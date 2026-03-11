Назван состав сборной Украины на мужской спринт на этап Кубка мира в Отепя
Гонка состоится 12 марта
Фото: Дмитрий Евенко
Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону опубликовал стартовый лист на спринтерскую гонку восьмого этапа Кубка мира, который стартует в эстонском Отепяя. Сообщает Суспильне Спорт.
Украину в этой дисциплине представят пять биатлонистов.
31. Дмитрий Пидручный
38. Виталий Мандзин
43. Богдан Цимбал
74. Богдан Борковский
81. Артем Тищенко
Гонка запланирована на четверг, 12 марта.
