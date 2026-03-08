Денис Седашов

Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный вошел в топ-20 масс-старта на седьмом этапе Кубка мира по биатлону. По итогам гонки в финском Контиолахти украинец показал 18-й результат.

Пидручный допустил две ошибки на огневых рубежах, использовав по одному штрафному кругу. Благодаря чистой стрельбе на последнем рубеже Дмитрий поднялся с 20-й на 17-ю позицию, однако на финальном отрезке дистанции уступил одно место.

Победителем гонки стал норвежец Стурла Легрейд. Второе место занял француз Эрик Перро, третьим финишировал норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Кубок мира по биатлону. Результаты мужского масс-старта. Контиолахти

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) 34:39.7

2. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) +16.5

3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+1+0) +24.1

4. Йохан-Олав Бё (Норвегия, 0+1+1+0) +28.4

5. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+1+0+0) +32.0

6. Мартин Улдаль (Норвегия, 0+1+0+0) +36.4

...

18. Дмитрий Пидручный (0+1+1+0) +1:29.1

Следующие старты состоятся 12 марта в эстонском Отепя.

