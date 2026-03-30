Определены победители эстафет на чемпионате Украины по биатлону в Буковеле
Результаты заключительного дня соревнований
В Буковеле прошли эстафетные гонки в рамках чемпионата Украины 2026 года по биатлону.
В женской эстафете золотые награды завоевали Валерия Шейгас, Лилия Стеблина, Виктория Хвостенко и Ирина Шевченко. Второе место заняла сборная Сумщины, а бронзовые медали выиграла команда Черниговской области.
Чемпионат Украины-2026. Эстафета. Женщины
1. Киев — 1.08:18,6
2. Сумская область — +2.08,9
3. Черниговская область — +9.12,8
Мужскую гонку выиграла четверка из Тернопольской области в составе Тараса Лесюка, Константина Марценюка, Виталия Мандзина и Антона Дудченка. Серебро завоевала команда Черниговщины, а тройку призеров замкнули биатлонисты Сумской области.
Чемпионат Украины-2026. Эстафета. Мужчины
1. Тернопольская область — 1.12:40,1
2. Черниговская область — +24,6
3. Сумская область — +1:00,3
Александра Меркушина и Тищенко выиграли масс-старты чемпионата Украины в Буковеле.
