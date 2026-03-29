Денис Седашов

Александра Меркушина и Артём Тищенко завоевали золотые награды в масс-стартах чемпионата Украины по биатлону 2026 в Буковеле.

В женском масс-старте Александра Меркушина опередила Дарью Чалик всего на 0,4 секунды. Для Меркушиной это уже вторая подряд победа на текущем первенстве после триумфа в спринте. Тройку призёров замкнула сестра победительницы — Анастасия Меркушина.

Чемпионат Украины. Масс-старт. Женщины

1. Александра Меркушина (0+1+2+0) 32:42.3

2. Дарья Чалик 2+1+0+0) +0.4

3. Анастасия Меркушина (0+1+1+3) +1:56.7

Мужскую гонку выиграл Артём Тищенко. Он оторвался от ближайшего преследователя Александра Пономаренко на 24 секунды. Бронзовую медаль завоевал Сергей Супрун.

Чемпионат Украины. Масс-старт. Мужчины

1. Артём Тищенко (0+0+1+0) 36:35.9

2. Александр Пономаренко (0+2+0+1) +23.9

3. Сергей Супрун (0+0+2+1) +53.7

Мандзин: «Я доволен этим сезоном намного больше, чем предыдущим».