Украина объявила состав на мужскую эстафету этапа Кубка мира в Рупольдинге
Гонка состоится 15 января
около 9 часов назад
Фото: Дмитрий Евенко
Сборная Украины объявила состав на мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
За украинскую команду в гонке выступят: Тарас Лесюк, Виталий Мандзин, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный.
Мужская эстафета на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится в четверг, 15 января.
