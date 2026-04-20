«Теперь я по-настоящему счастлива»: Вирер — о жизни после завершения карьеры
Итальянка сообщила, что сейчас у нее есть время для семьи и друзей
около 3 часов назад
Бывшая итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась впечатлениями от жизни после завершения профессиональных выступлений.
Итальянка призналась, что сейчас чувствует себя по-настоящему счастливой. Издание Ski-Nordique приводит слова:
После Олимпиады моя жизнь наконец-то наладилась. Я очень счастлива, у меня много дел, много проектов, и есть время для семьи и друзей. Сейчас я по-настоящему счастлива.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Действует до 31.05