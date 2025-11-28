Украина назвала состав на мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Гонка состоится 29 ноября
1 день назад
Фото: Getty Images
Тренерский штаб национальной сборной Украины назвал участников первой гонки сезона этапа Кубка мира в мужской эстафете, которая состоится в шведском Эстерсунде.
В состав команды вошли: Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал и Дмитрий Пидручный.
Старт эстафеты запланирован на субботу, 29 ноября.
