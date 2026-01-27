Украина объявила составы на индивидуальные гонки чемпионата Европы по биатлону
Запуски запланированы на среду, 28 января
Фото: Дмитро Євенко
Тренерские штабы сборной Украины по биатлону определились с составами на индивидуальные гонки чемпионата Европы-2026. Мужская и женская гонки пройдут в среду, 28 января. Слова приводит Суспільне Спорт.
В мужской индивидуальной гонке Украину представят шесть биатлонистов: Александр Пономаренко (25-й стартовый номер), Артем Тищенко (36), Денис Насико (37), Богдан Цимбал (75), Сергей Супрун (107) и Михаил Хмиль (123).
В женской гонке в заявку попали Валерия Дмитренко (4), Анастасия Меркушина (8), Надежда Бёлькина (48), Лилия Стеблина (66), Ксения Приходько (89) и Татьяна Тарасюк (103).
