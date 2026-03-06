Украина определилась с составом на мужскую эстафету в Контиолахти
Соревнование состоится 7 марта
около 2 часов назад
Фото: Дмитрий Евенко
Стал известен состав мужской сборной Украины на эстафетную гонку этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Сообщает Суспильне Спорт.
Стартовый состав Украины на эстафету:
10-1. Богдан Цымбал
10-2. Виталий Мандзин
10-3. Богдан Борковский
10-4. Дмитрий Пидручный
Мужская эстафета начнется в субботу, 7 марта, в 16:40 по киевскому времени.
Пидручный финишировал в топ-20 индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.