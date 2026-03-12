Украина объявила состав на женский спринт Кубка мира в Отепяя
Гонка состоится 13 марта
около 2 часов назад
Фото: Дмитрий Евенко
Сборная Украины объявила стартовый состав на женский спринт этапа Кубка мира по биатлону в эстонском Отепя. Сообщает Суспільне Спорт.
В пятницу, 13 марта, на старт выйдут:
Елена Городна (1-й номер старта)
Христина Дмитренко (45-й номер)
Дарья Чалик (71-й номер)
Анастасия Меркушина (84-й номер)
Юлия Джима (86-й номер)
