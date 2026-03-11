Владимир Кириченко

Международная боксерская федерация (IBF) лишила казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) своего титула в среднем дивизионе. Об этом сообщил Ден Рафаэль.

News: Due to his failed drug test, the IBF has stripped Janibek Alimkhanuly of its middleweight world title. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) March 10, 2026

Напомним, 15 ноября во время допинг-теста, проведенного по контракту с Добровольной антидопинговой ассоциацией (VADA), в пробе Алимханулы было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. Из-за этого сорвался его объединительный поединок против Эрисланди Лары.

Жанибек уже получил отстранение на полгода от Федерации профессионального бокса Казахстана. Также он остается под бессрочным отстранением Ассоциации боксерских комиссий (ABC).

Кроме того, Жанибек получил однолетний запрет на участие в боях под эгидой WBO, хотя ему позволили сохранить титул.

Напомним, проба «B» подтвердила допинг у Жанибека.