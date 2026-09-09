Денис Седашов

Нигерийский супертяжеловес Эфе Аджагба (21-1-1, 15 КО) поделился мыслями о возможном поединке между трехкратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО) и экс-чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО). Слова приводит LuckyPunch.

Боксер уверен в уверенной победе украинца в этом противостоянии.

— Бой Усика и Уайлдера уже давно обсуждается. Возможно, это будет последний поединок. Как думаешь, кто выиграет этот бой между Усиком и Уайлдером?

— Ты же знаешь, что Усик победит. Ты знаешь. Так что не нужно спрашивать. Ты уже знаешь.

— Я тебя спрашиваю.

— Ты думаешь, что Уайлдер победит?

— Нет.

— Именно так. Поэтому я тебе этот вопрос задаю. Так что ты уже знаешь, что Усик победит.

Усик и Фьюри могут провести бой на голых кулаках в Bare Knuckle.