Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон прокомментировал поединок между обладателем титулов WBA, WBC и IBF в супертяжёлом весе Александром Усиком (25-0, 16 KO) и нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном (1-1, 1 KO).

На своей странице в соцсети Х американский боксер отметил, что украинский чемпион сумел вовремя перехватить инициативу, однако обратил внимание на действия судьи в ринге:

Усик переломил ход поединка тогда, когда это было нужно сделать. Рефери однозначно помог ему, но кто сказал, что Усик сам не избавился бы от Рико? У него было достаточно времени. Плохой вечер для Александра. Не похоже, чтобы он подошел к бою в топовой форме. Теренс Кроуфорд

Напомним, Верхувен не согласен с результатом боя против Усика – подан официальный протест.