Владимир Кириченко

Известный промоутер Александр Красюк для Sport.ua прокомментировал объявление боя экс-чемпиона мира в легком дивизионе украинца Дениса Беринчика (19-1, 9 КО) с британцем Сэмом Ноуксом (18-1, 16 КО).

Денис возвращается на ринг после длительного перерыва боем против Сэма Ноукса. Почему выбор пал именно на британца?

«Да, действительно, Денис возвращается – суперновость. После последнего боя в США его здоровье начало с ним разговаривать персонально, и он был вынужден взять паузу – сделать капитальный ремонт. Сейчас уже возвращается полностью тюнингованный Денис Беринчик.

Сэм Ноукс – это не новость. На самом деле бой против этого британца должен был состояться еще раньше – разговоры об этом велись еще года два назад, но в итоге этот бой состоится 29 августа».

Бой Дениса против Сэма состоится в андеркарде поединка Итаума – Хргович. Организовать бой Дениса в Лондоне – успех?

«Организовать любой бой – это успех. Провести и выиграть бой – вот это успех, а организовать... Боксер не имеет отношения к организации боя – это работа промоутера.

Мы не могли организовать этот бой ранее, потому что Денис проходил «техническое обслуживание». Сейчас он уже восстановился и полным ходом прокачивает на результат».

Денис уже достаточно возрастной боксер. Какова мотивация Беринчика продолжать боксерскую карьеру?

«Да мы тоже все не молодые, честно говоря. И со временем моложе не становимся. Мотивацией любого боксера является победа, а профессионального боксера – победа и существенный гонорар. Надеюсь, что для Дениса и то, и другое будет выдающимся успехом.

Очень надеюсь, что сейчас мы увидим новую версию Дениса. Надеюсь, что этот поединок станет трамплином для завоевания титула чемпиона мира.

Мы с Денисом разговаривали – он хочет вернуться на вершину, а я сделаю все необходимое для этого. Мы уже это проходили однажды – пройдем еще раз».

Напомним, поединок между Беринчиком и Ноуксом состоится 29 августа на O2 Arena в Лондоне.