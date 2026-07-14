Денис Седашов

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 КО) прокомментировал решение абсолютного чемпиона мира Александра Усика (25-0, 16 КО) освободить свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и IBF. Слова приводит Boxing News Online.

Американский эксперт отметил, что этот шаг сигнализирует о переходе украинца на новый этап карьеры, где спортивные достижения и звания отходят на второй план перед коммерческой составляющей.

Честно говоря, я считаю, что бой с Рико Верховеном стал для него настоящим прозрением. Ему было тяжело, не так ли? Но в конце концов он смог выйти победителем. Что касается отказа от титулов, то для меня это – момент «белого дыма». На этом всё. Он ушёл из спорта под названием бокс. Он, конечно, ещё будет драться, но он ушёл из боксерского спорта, теперь он занимается боксерским бизнесом. Тімоті Бредлі

Бывший тренер Фьюри – о отказе Усика от титулов: «Это не означает, что он пошел на спад».