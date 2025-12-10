«Иногда хочется выглядеть симпатичным парнем»: Усик — о прическе
Украинский боксер признался, что иногда хочет выглядеть ухоженно и стильно
около 2 часов назад
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал о внешнем виде. Слова приводит Fight Hub TV.
Журналисты заметили, что во время отдыха Усик носит причёску, напоминающую стиль The Beatles. На это боксер ответил:
Да, потому что сейчас я отдыхаю. Иногда хочется выглядеть симпатичным парнем.
Что касается музыкальных предпочтений легендарной британской группы, Усик сказал:
Слушал их, не могу сказать, что полностью их фанат, 50/50. Но мне нравятся мои волосы.
