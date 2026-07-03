Владимир Кириченко

Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аллен (26-9-2, 20 KO) для The Ariel Helwani Show поделился мыслями о том, кто может стать следующим соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях украинца Александра Усика (25-0, 16 КО).

Если ты сейчас выступаешь в роли прогнозиста, то кто, на твой взгляд, сейчас является главным претендентом на бой с Усиком, который, вероятно, станет его прощальным поединком? Он упоминал Джона Джонса. Возможно, Деонтея Уайлдера. Есть еще реванш с Верговеном. Кого бы ты поставил на первое место среди претендентов на потенциальный последний бой Усика?

«Если это действительно будет его последний поединок, то, на мой взгляд, должен состояться реванш с Рико. Многие считают, что Рико тогда обокрали и что он должен был побеждать. Думаю, Усик мог бы вернуться к этому бою и окончательно снять все вопросы. И мне кажется, что он сам этого хотел бы.

Бой с Деонтеем Уайлдером тоже был бы интересным. На мой взгляд, четыре лучших боксера супертяжелого веса этого поколения — это Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Александр Усик и Деонтей Уайлдер. Если Усик победит Уайлдера, то можно сказать, полностью закроет этот список.

А вот идея с Джоном Джонсом — это уже что-то невероятное. Джон Джонс, наверное, один из самых опасных бойцов, которых когда-либо видел мир. Возможно, самый опасный вообще. Люди часто называют Майка Тайсона, но Джон Джонс, наверное, самый грозный боец в истории, если говорить о поединке один на один».

Но ведь он никогда не занимался боксом.

«Именно об этом я и говорю. Если он выйдет боксировать с Усиком, то его, скорее всего, нокаутируют уже во втором или третьем раунде. К тому же он не такой габаритный, как Даниэль Дюбуа.

Поэтому в чисто боксерском поединке шансов у него нет. И зачем Джону Джонсу разрушать свою ауру лучшего бойца в истории лишь ради того, чтобы заработать немного денег и проиграть боксерский матч? Это выглядело бы просто абсурдно.

Так что я надеюсь, что это будет реванш с Рико. Против Уайлдера я тоже ничего не имел бы. Но Джон Джонс… Я его большой поклонник. Восхищаюсь его бойцовским мастерством. Он был просто невероятен. Я не большой фанат ММА, но, на мой взгляд, Джон Джонс — безусловно, один из двух лучших бойцов ММА независимо от весовой категории за всю историю».

26 июня стало известно, что Усик сделал чемпионские пояса WBC, WBA и IBF вакантными.

Напомним, Усик сохранил пояс The Ring.