Владимир Кириченко

Владелец титула WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) для YouTube-канала Frank Warren's Queensberry Promotions поделился мыслями о своем следующем поединке.

Какие амбиции теперь на следующие 12 месяцев, 18 месяцев? Это активность – биться как можно чаще, большие бои в Германии, а потом за границей?

«Да, это... это то, чего я хочу. Знаете, возможно, через 3-4 месяца мы сможем провести бой за защиту титула с... Мы увидим, с кем. И после этого мы покажем. Для меня пояс – это наследие, понимаете, пояс – это наследие, и я очень благодарен за это. Но мне нравится спортивное соревнование прямо сейчас. Я могу биться с каждым. Все будут охотиться на меня, понимаете, это хорошо».

Чувствуешь ли ты, что теперь цель именно на тебе?

«Нет проблем. С этим обещанием мне комфортно. Мы можем биться с каждым. Без проблем. Я готов. Сбросьте мне локацию».

В последний раз Агит выходил на ринг 10 января на шоу в Оберхаузене (Германия), где победил Дамиана Книбу техническим нокаутом в 3-м раунде.

26 июня экс-чемпион мира Александр Усик освободил титулы WBC, WBA и IBF.

Напомним, Кабайел стал полноправным обладателем титула WBC.