Альварес: «Бой с Кроуфордом — ключевой для моего наследия»
Бой состоится 13 сентября в Эр-Рияде
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Мексиканский боксер Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) заявил, что предстоящий бой против Терренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) имеет особое значение для его карьеры и спортивного наследия. Слова приводит The Ring.
Поединок с Теренсом Кроуфордом отличается от всех предыдущих. Это ощущается сразу, и ты понимаешь, насколько он важен для моего наследия.
Бой между Саулем Альваресом и Терренсом Кроуфордом состоится 13 сентября в Эр-Рияде.
Экс-чемпион мира назвал имя фаворита боя Канело – Кроуфорд.