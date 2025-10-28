Британский промоутер: «Усик — лучший боец поколения. Надеюсь, он выполнит обещанное»
Воррен верит в поединок украинца с Вордли
27 минут назад
Фото: Getty Images
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался о Александре Усике (24-0, 15 KO) на фоне недовольства команды украинца потенциальным поединком абсолютного чемпиона с Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO). Британца цитирует vringe.com:
Однозначно, Усик – чудовый боксер, лучший боец этого поколения. Он собрал все пояса. Он делал всё то, что от него требовали организации. Он заявил до боя, что сразится с победителем (поединка Паркер – Вордли). Надеюсь, он выполнит обещанное. Это же большой бой для Британии. Важный бой.
Уоррен ранее назвал сроки проведения поединка Фабио с Усиком.
