Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) рассказал, что станет для него сигналом для завершения профессиональной карьеры.

36-летний мексиканский боксер отметил, что ключевым фактором станет реакция его организма на нагрузки и пропущенные удары во время тренировочного процесса. Слова приводит портал Sherdog.

Если я буду в спортзале, пропущу много ударов, а моё тело потом не отреагирует должным образом, тогда я пойму [что пришло время завершать карьеру]. Я не собираюсь выходить на бои с такой подготовкой, ведь на тренировках всё видно. К тому же у меня есть другие дела вне бокса. Сауль Альварес

Кроуфорд рассказал, при каком условии он бы согласился на реванш с Альваресом.