Американский проспект вызвал Джошуа на бой
Он серьезно настроен побить AJ
12 минут назад
Американский супертяжеловес Брендон Мур (19-1, 10 KO) после победы над Деандре Севеджом (10-1, 10 КО) вызвал на бой экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).
Цитирует Мура WBN.
«Это, наверное, была моя самая легкая победа. Я боксировал очень хорошо. Я готов к тому, что будет дальше, и я хочу драться с Энтони Джошуа. Я собираюсь воплотить это в жизнь».
Брендон победил Севеджа единогласным решением – 100-89, 99-90 и 100-89. Это первое поражение Деандре.
35-летний Джошуа в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, проиграв Даниэлю Дюбуа. В мае 2025 года британский боксер перенес операцию на локте.
Напомним, в Нигерии планируется масштабный бой с участием Джошуа.
