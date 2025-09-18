Хирн о начале сотрудничества с Джошуа: «Это был переломный момент»
Это соглашение стало историческим моментом для бокса
43 минуты назад
Известный промоутер Эдди Хирн поделился воспоминаниями о начале сотрудничества с бывшим олимпийским чемпионом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в документальном фильме Netflix «Matchroom: The Greatest Showmen».
Энтони Джошуа — безусловно, самая важная фигура в нашем боксерском бизнесе за всю историю. Он стал олимпийским чемпионом в 2012 году, и каждый промоутер хотел представлять его. Гонка за подписание контракта с ним была очень напряженной. Энтони — глубокий мыслитель, собирает всю информацию, и я долго не получал от него ответа. Затем он сообщил, что хочет подписать контракт со мной. Это навсегда изменило нашу компанию.
Хирн подчеркнул, что сотрудничество с Джошуа стало знаковым для его промоушена и принесло несколько незабываемых моментов.
