Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (27-1-2, 22 КО) сделал прогноз на бой между нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном и обладателем титулов WBC, WBA и IBF украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).

«Рико – настоящий боец, он не какой-то там слабак. Так что я рискну и поставлю на него. Он феноменальный боец в своем уважаемом виде спорта.

Если смотреть на статистику, то да – фаворитом будет Усик, да, Усик должен выигрывать и все такое. Но я все равно ставлю на своего парня, ставлю на своего парня Рико».