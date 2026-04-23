Американский супертяжеловес шокировал прогнозом на бой между Усиком и Верховеном
Скандальный боксер решил хайпануть
около 2 часов назад
Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (27-1-2, 22 КО) сделал прогноз на бой между нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном и обладателем титулов WBC, WBA и IBF украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).
«Рико – настоящий боец, он не какой-то там слабак. Так что я рискну и поставлю на него. Он феноменальный боец в своем уважаемом виде спорта.
Если смотреть на статистику, то да – фаворитом будет Усик, да, Усик должен выигрывать и все такое. Но я все равно ставлю на своего парня, ставлю на своего парня Рико».
Напомним, поединок состоится 23 мая в Гизе, Египет.
Ранее в Великобритании предложили Усику освободить пояса в хевивейте.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05