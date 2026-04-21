«Усик, не был готов к бою на 100%. У него был герпес на губе». Экс-чемпион мира вспомнил битву с украинцем.
Известный боксер – о поединке восьмилетней давности
22 минуты назад
Бывший чемпион мира в крузервейте Майрис Бриедис (28-3, 20 KO) на своем YouTube-канале заявил, что они с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) не были готовы к их очному бою на 100%.
Как тебе кажется, был ли Усик готов к этому бою на 100%?
«Я думаю, что Усик, как и я, не был готов к этому бою на 100%. Скажу одну вещь. У него перед боем был на губе герпес. А это о чем говорит?
Что это вирус герпес и сниженный иммунитет, значит тело с чем-то боролось. Так же, как и я, блин, четыре раза за лагерь заболеть – не очень хорошо.
Но бой мы дали оба конкурентный, интересный. До сих пор об этом говорят. Поэтому я считаю, что все, что было, остается историей. Очень важно, кто ты сейчас».
Бой между Усиком и Бриедисом состоялся в январе 2018 года. Украинец выиграл решением большинства судей.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05