Денис Седашов

Бывший чемпион мира Амир Хан поделился своими наблюдениями относительно феноменальной формы обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). По мнению британца, секрет непобедимости украинца кроется не только в физических данных, но и в специфической системе тренировок, которая кардинально отличается от классических методов бокса.

Хан отметил легкость движений Усика и его нетипичный подход к подготовке, который включает упражнения на координацию, зрение и ментальную выносливость. Слова приводит Sky Sports.

Как Усик двигается – словно легковес, а когда наносит удары – как вода. Так легко и плавно. Он делает так много вещей иначе. Его упражнения на работу ног, потом ловля монет, упражнения у стены, упражнения на зрение — все это точно дает результат. Я, наверное, больше понял после завершения карьеры, почему эти вещи важны. У него хорошая команда, которая сначала работает над ментальной подготовкой, а потом переходит к физической. Когда мы тренировались, нам это никогда не нравилось, было очень тяжело, и мы не получали удовольствия, потому что приходилось изнурять тело. Но, кажется, Усик получает удовольствие. Ему весело тренироваться. Амир Хан

39-летний украинец начал лагерь в Испании. Бой против Верховена пройдет 23 мая в Гизе, Египет.

Ранее Усик назвал три боя, которые проведет до завершения карьеры: один из них – против Фьюри.