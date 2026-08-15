Известный американский тренер Тедди Атлас поделился мыслями о завершении карьеры бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО).

Специалист отметил, что украинский боксер имеет шанс сделать то, что не удалось многим легендам мирового бокса — вовремя попрощаться с рингом на пике славы и с сохраненным здоровьем. Слова приводит Boxing News Online.

Я только хочу, чтобы Усик сделал то, что удалось далеко не каждому великому бойцу: ушел на пенсию на пике своей карьеры.

Ушел целым, здоровым и оставил после себя ту память, которую, по нашему мнению, он заслуживает. Великий Джо Луис не смог этого сделать. Великий Мухаммед Али не смог этого сделать.

Я хотел бы, чтобы Усик поступил именно так. Не Тедди Атлас должен решать, когда наступит это время, – это должен решить Усик. Но я думаю, что он уже начинает к этому решению склоняться.